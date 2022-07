Artur Chamski ma nową pracę. Postanowił pomagać innym

Podczas pandemii Chamski postanowił zmienić swoje nastawienie do pieniędzy. Zmienił samochód i mocno ograniczył koszty codziennego życia. - Pozbyłem się sportowego audi, a kupiłem starego saaba. Podrasowałem go, zrobiłem z niego perełkę, ale i tak okazał się znacząco tańszy w zakupie oraz w użytkowaniu. To była jedna z najlepszych moich "pandemicznych" decyzji - powiedział w rozmowie "Nową Erą Kobiet".