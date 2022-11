Artur i Paulina Żmijewscy są małżeństwem od 30 lat. Kiedyś aktor stracił głowę dla innej

Artur Żmijewski zaczął spotykać się ze swoją przyszłą żoną już w liceum. Pierwszą randkę zaincjowała ona, bo on był zbyt nieśmiały. Połączył ich taniec towarzyski i gitara, na której Żmijewski wyczyniał cuda. Oboje byli romantycznymi szaleńcami. W wakacje, w tajemnicy przed rodzicami, postanowili "urwać się" pod namiot na Mazury i tam nacieszyć się sobą bez niczyjego nadzoru. Do dziś wspominają to jako "najpiękniejsze lato życia".