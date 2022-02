Artur Rojek rusza z nowym festiwalem. Tym razem w Łodzi

Wielka muzyka zaczyna się od małych scen" – zapowiadają organizatorzy nowego festiwalu, Great September. To Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festivalu i Łukasz Minta, twórca Spring Break. Nowa impreza łączyć będzie występy gwiazd z koncertami artystów, którzy czekają na odkrycie, a ci przyciągać fanów muzyki do Łodzi.