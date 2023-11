Artur Żmijewski i Paulina Petrykat są małżeństwem od ponad 30 lat. Zanim wzięli ślub, gwiazdor miał zostawić ją dla ZNANEJ AKTORKI

Artur Żmijewski i Paulina Petrykat poznali się jeszcze w liceum. To ona zainicjowała pierwszą randkę, ponieważ nastoletni wówczas Artur był zbyt nieśmiały. Bardzo szybko okazało się, że mają ze sobą wiele wspólnego. Połączyły ich m.in. taniec towarzyski i gra na gitarze. Podczas wakacji szkolnych w tajemnicy przed rodzicami wybrali się pod namiot na Mazury. Do dziś wspominają to jako "najpiękniejsze lato życia".