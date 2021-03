Żmijewscy to małżeństwo idealne. Kryzysy i skandale są im obce

- Niewielu chłopców w jego wieku było takich, jak on. Bardzo mi się to w nim spodobało - powiedziała w wywiadzie Paulina Petrykat-Żmijewska . Imponowały jej stanowczość i zdecydowanie Artura.

Gdy poszli na studia, oboje wybrali różne uczelnie - on Akademię Teatralną, ona Politechnikę Warszawską. Ich relacja została wystawiona na ciężką próbę. Podczas studiów Żmijewski miał krótki związek z jedną z dziewczyn z uczelni. Paulina podeszła do tego wyrozumiale.

- Nie zdarzyło mi się wrócić do domu po premierze dwa dni później. Nie błądziłem, choć były okazje. Nie mam ochoty na żadne ekscesy czy skandale. Nie chadzam do knajp, nie jestem typem rozrywkowym. Mam tak mało czasu, że wolę go spędzać z rodziną. Nigdy nie chciałem, żeby moje prywatne życie stało się przyczynkiem do dyskusji medialnej. I nigdy nie chciałem tą prywatnością handlować. To mój świadomy wybór - mówił Artur Żmijewski.