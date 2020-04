Artyści zebrali imponującą kwotę na rzecz walki z koronawirusem. Ich koncert przejdzie do historii

Koncert „One World: Together At Home”przeszedł do historii. Najpopularniejsi artyści połączyli siły i podziękowali za ogromny wysiłek służbie zdrowia podczas pandemii koronawirusa i zebrali imponującą kwotę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koncert, który zainicjowała Lady Gaga można zobaczyć online (Twitter.com)