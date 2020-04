Ashlee Simpson w ciąży! Pokazała świetne zdjęcie

Piosenkarka podzieliła się radosną nowiną we czwartek na Instagramie. To drugie dziecko Ashlee Simpson z mężem Evanem Rossem, z którym ma córkę Jagger Snow.

Wiadomość trafiła do mediów zaledwie kilka miesięcy przez 6. rocznicą ślubu Ashlee i Evana. Para pobrała się w sierpniu 2014 r.

35-letnia Ashlee Simpson jest młodszą siostrą Jessiki Simpson, która karierę rozpoczęła serialem "Siódme niebo". Ma na koncie 3 płyty oraz reality show "The Ashlee Simpson Show".

