Ashley Tisdale wyhamowała z aktywnością fizyczną. Mimo zmian kocha swoje ciało

Koronawirus zmienił rzeczywistość każdego, bez znaczenia czy to gwiazda, czy też przeciętna osoba. Ashley Tisdale do tej pory była miłośniczką aktywności fizycznej. Kwarantanna nieco to przewartościowała.

Ashley Tisdale przestała ćwiczyć. (Getty Images, Fot: Slaven Vlasic)