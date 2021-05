ATME powraca z nowym teledyskiem. "Hybrydy" ich pierwszą piosenką w całości po polsku

- Tekst "Hybryd" został ukończony wraz ze schyłkiem lata 2019 r. Hybrydy to, mówiąc najprościej, istoty, które składają się ze skrzyżowania różnych gatunków. W mitologii znanymi hybrydami były harpie, chimery czy mantikory. Tu pojęcie odnosi się do ludzkiego wnętrza. Mamy w sobie jako ludzie wiele sprzeczności, problemów, pragnień, pasji, poglądów, które czasami wydają się nam sprzeczne, jednak wszystko jest to ludzkie. Trzeba to tylko objąć i zrozumieć - opowiadają muzycy.