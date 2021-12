Autor tekstu o Kurskim zabiera głos. Pisze o "brudnych metodach TVP"

Karmienie kota, wożenie brudnych ubrań do pralni, czy kupno i dowóz czekoladek konkretnej marki - to tylko niektóre z zadań, którymi Jacek Kurski miał obarczać swoich ochroniarzy, pracowników TVP, opisane w artykule Sulowskiego. Obszerna publikacja, ukazała się w środowym wydaniu "Gazety Wyborczej" i była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Telewizję Polską porównuje się w niej do prywatnego folwarku prezesa, którego pracownicy zobowiązani są do spełniania wszystkich zachcianek Jacka Kurskiego i jego bliskich.