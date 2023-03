"Avatar" i "Titanic" oraz najpiękniejsze utwory Jamesa Hornera

Horner w bardzo krótkim czasie stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych hollywoodzkich kompozytorów. Miał na koncie współpracę z najlepszymi muzykami na świecie i znakomitymi reżyserami, takimi jak: George Lucas, Steven Spielberg, Mel Gibson czy Olivier Stone. W 1987 roku Horner otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara za muzykę do obrazu "Obcy - decydujące starcie". Upragnione statuetki Akademii Filmowej dostał jednak dopiero w 1998 roku za ścieżkę dźwiękową do filmu "Titanic" i za piosenkę "My heart will go on", którą współtworzył z Willem Jenningsem.