Awantura z polską śpiewaczką Aleksandrą Kurzak. "Z g**na bicza nie ukręcisz"

Śpiewaczka nie ukrywa, że wizja Villalobosa jest dla niej niesmaczna i śmieszna. – Pedofila, masochizm, sadyzm… Z jednej strony to odrażające, a z drugiej strony – pełna groteska. Myślałam, że umrę ze śmiechu, gdy zobaczyłam Scarpię w obroży z sex shopu na szyi. To było takie nieudaczne… I ja w roli Toski mam się go bać? – stwierdziła.