Bajeczny filmik z wesela Krzysztofa Skiby. Zaskakujące pary na parkiecie

Szczęśliwcy z wejściówkami bawili się szampańsko. Widać to na, dopiero co opublikowanym przez muzyka, filmiku z wesela. Zaczyna się zwyczajnie: na pierwszym planie mąż tańczy z żoną do piosenki Elvisa "It's Now Or Never" w interpretacji Michała Milowicza. Nagle do pary młodej podchodzi Andrzej Grabowski i odbija Krzysztofa Skibę. Panowie tańczą przytuleni, choć można mieć wątpliwości, kto prowadzi. Po chwili następuje kolejny zwrot akcji: Skiba przechodzi w ramiona Jacka Kawalca...