Bajor miał 33 mieszkania. I jeden dom, przez pomyłkę

Michał Bajor powiedział w jednym z wywiadów, że swoje życie oddał muzyce. I trudno w to nie wierzyć. O prywatnych sprawach artysty wiadomo niewiele, choć pewnym jest, że nigdy nie założył rodziny . Ostatnio głośno było o Bajorze w kontekście szczepień przeciwko COVID-19 . Gwiazdor był jedną z osób, która zaszczepiła się poza kolejnością, tłumacząc, że chciał w ten sposób zachęcić do akcji innych.

"Zanim zamieszkałem w swoim pierwszym i do dzisiaj moim domu, miałem 33 mieszkania. Wszedłem kiedyś do Teatru Buffo. Chciałem skorzystać z łazienki, ale pomyliłem drzwi i wszedłem do gabinetu Janusza Stokłosy, gdzie siedzieli: Magda Umer, Materna, Józefowicz, Stokłosa, Machalica i jeszcze kilka osób. Przeprosiłem i zamknąłem szybko drzwi, ale zawołali mnie mówiąc, że brakuje im jednego do działki, gdzie miały powstać domki i można powiedzieć, że dzięki tej pomyłce mam swój dom" - wyznał.