Bali – Wyspa Bogów na wyciągnięcie ręki

Odrobina egzotycznego raju nad Bałtykiem

W tym roku także spragnieni egzotycznych wrażeń znajdą tu coś dla siebie. Na terenie powstającej na obszarze trzech hektarów Małej Indonezji będzie odbywać się trwający od 10 lipca do końca sierpnia Festiwal Bali Indah. – To swoiste Dni Kultury Indonezyjskiej, jedyne takie wydarzenie nie tylko w Polsce, ale i w Europie - mówi Mirosław Wawrowski, dyrektor zarządzający Doliny Charlotty, a od 2022 r. także konsul honorowy Republiki Indonezji w Polsce. – Serdecznie na nie zapraszam wspólnie z Ambasadą Indonezji w Polsce i współpracującym z nami Instytutem Sztuk Indonezji w balijskim Denpasar. Wiele osób pyta mnie, dlaczego tak bardzo zaangażowałem się w promowanie tego kraju. Odpowiedź jest prosta – od mojej pierwszej podróży na ten egzotyczny archipelag, zakochałem się w tym zakątku świata i do dziś jestem oczarowany bogactwem indonezyjskiej kultury, pięknem natury, a przede wszystkim tolerancją, serdecznością i otwartością mieszkańców. Chciałbym chociaż część tych wrażeń przekazać gościom Doliny Charlotty.