Bam Margera atakuje ekipę "Jackassa". Zmaga się z myślami samobójczymi

W ostatni czwartek Bam Margera zamieścił serię materiałów wideo na swoim Instagramie, w których krytykuje nadchodzącego "Jackassa 4". Najnowszy sequel jest oparty na kultowym programie MTV z lat 2000. o takim samym tytule, a jego premiera ma się odbyć we wrześniu. W produkcji oprócz Margery wystąpią również jego dawni koledzy Johnny Knoxville, Steve-O i wielu innych.

We wspomnianych nagraniach Margera skarży się, że został wykluczony z prac nad nowym, pełnometrażowym "Jackassem". Gwiazdor sceny deskorolkowej twierdzi, jakoby był szykowany za swoją mroczną przeszłość związaną z nałogami i problemami z prawem. Wyznał, że zmuszano go do regularnego badania się alkomatem, poddawania się testom narkotykowym i przyjmowania antydepresantów. Warto dodać, że w tym samym czasie przebywał na odwyku.