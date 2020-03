Barbara Kurdej-Szatan apeluje. Teatr w kryzysie

Z powodu pandemii koronawirusa zamknięto wszystkie instytucje kulturalne i odwołano wydarzenia. Artyści i instytucje są w bardzo trudnej sytuacji. Nie wiadomo, kiedy znów będą mogli zacząć zarabiać. Barbara Kurdej-Szatan zaapelowała do publiczności Teatru 6. Piętro, z którym jest związana, by nie zwracali biletów na odwołane spektakle, ale skorzystali z możliwości zmiany terminu.

Aktorka napisała: "Kochani Widzowie! Przyjaciele! Stanęliśmy w obliczu bardzo trudnej sytuacji. Wszyscy. Bez wyjątku... Dla nas Teatr to miejsce wspólnoty, wymiany, symbiozy, a przede wszystkim miejsce spotkań z Wami. Miejsce, w którym ludzie są razem. Byliśmy razem w najtrudniejszych momentach. Dzisiaj tworzymy naszą wspólnotę mimo wszystko. Myślimy o Was każdego dnia. Bez Was, nie ma nas. Zwracamy się do Was w tych chwilach z wielką prośbą. Wszyscy razem i każdy z osobna".