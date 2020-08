Basia Kurdej-Szatan bała się o drugą ciążę. Wyznała, jak wyglądały początki

Już za miesiąc Basia Kurdej-Szatan po raz drugi zostanie mamą. Aktorka w wielu wywiadach podkreślała, że marzyła o powiększeniu rodziny, ale przez dłuższy czas to się nie udawało. Wkrótce życzenie gwiazdy się spełni.

- Nasze starania o dziecko trwały prawie dwa lata. (...) Pojechaliśmy z całą rodziną na święta do Zakopanego. W końcu miałam dużo wolnego czasu. Pod koniec listopada skończył się "Taniec z Gwiazdami", do którego miałam bardzo intensywne treningi. Poza tym pracowałam na planach zdjęciowych, kręciliśmy szósty sezon "W rytmie serca", "M jak miłość", miałam też spektakle wyjazdowe. To był hardcore - dodała.