Barbara Kurdej-Szatan będzie głosować. Wie już, na kogo

Do wyborów prezydenckich jest coraz mniej czasu. I im bliżej 28 czerwca, tym gorętsza atmosfera i bardziej zażarte dyskusje. Kandydaci prześcigają się w sposobach na przekonanie wyborców.

Barbara Kurdej-Szatan o zwolnieniu z TVP: "Zawsze byłam niewygodna"

Dodała też we właściwym dla siebie przewrotnym stylu, która z opcji w przypadku jej głosowania nie wchodzi w grę.

-W moim przypadku, to nie jest za trudne do odgadnięcia. Bo m.in za to zostałam zwolniona z poprzednich moich prac – przyznała szczerze w rozmowie z serwisem jastrzabpost.pl