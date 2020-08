Barbara Kurdej-Szatan dwa lata starała się o dziecko. Musiała uporać się z boreliozą

Barbara Kurdej-Szatan niebawem znów zostanie mamą. Aktorka nie kryła, że marzyła o tym, by jej córka miała rodzeństwa.

Droga do powiększenia rodziny była jednak długa i trudna. Wszystko ze względu na problemy zdrowotne – aktorka zmaga się z boreliozą. Przyznała, że przez to starała się z mężem o dziecko dwa lata.

Prawdziwy baby boom. One zostaną mamami

Aktorka opowiedziała, co po siedmiu latach walki z chorobą i dwóch starania o dziecko, pomogło spełnić jej marzenie.

"Sprawa boreliozy niestety wciąż nie jest do końca zbadana. Wygląda to tak, że nie ma badań potwierdzających, że borelioza przeszkadza w zajściu ciążę. Ja na szczęście po prostu czułam się dobrze, leczyłam się naturalnie i po dwóch latach starań o dziecko w końcu się udało" , powiedziała w rozmowie z "Vivą".

Podkreśliła jednak, że wpływ na trudy w dążeniu do zajścia w ciążę mogło mieć więcej czynników. "Nie wiem, czy na to, że tyle to trwało, miała wpływ choroba. Trudno powiedzieć. Może bardziej chodziło o stres albo nawał pracy?", dodała.