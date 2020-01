Barbara Kurdej-Szatan nie może zajść w ciążę

Barbara Kurdej Szatan i jej mąż Rafał Szatan starają się o dziecko. Aktorka przyznała, że trwa już to 1,5 r., ale do tej pory się nie udało.

Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż starają się o drugie dziecko. Ich córka Hania ma już 8 lat, a gwiazdorska para nie chce, by była jedynaczką. Jednak ich plan do tej pory nie został zrealizowany. W rozmowie z Anną Lewandowską, która ukazała się na blogu Baby by Ann, aktorka powiedziała:

- Staramy się już od 1,5 roku co najmniej, ale nie wychodzi… Może ta moja borelioza źle na to wpływa? Trudno powiedzieć. Hania również marzy o rodzeństwie. Jak miała sześć lat, to przez rok praktycznie codziennie pytała, kiedy będzie miała brata albo siostrę. Ona jest bardzo opiekuńcza, empatyczna i czuła i uwielbia młodsze dzieci, bardzo ładnie się z nimi bawi. Ewidentnie chce rodzeństwa. I my też tego chcemy. Oboje wiemy, że to piękne i ważne mieć rodzeństwo, i na pewno chcemy jej je dać… Mam nadzieję, że się uda.

Za pierwszym razem Kurdej-Szatan zaszła w ciążę po 4 miesiącach prób: - Staraliśmy się o dziecko przez cztery miesiące. I powiem ci, że byłam trochę zdziwiona, jak po pierwszych dwóch miesiącach nic się nie zadziało, a my działaliśmy – że tak powiem – intensywnie (śmiech). Myślałam: Kurczę… Trochę to dziwne: są wpadki, a my tutaj dajemy czadu i nic się nie wydarza. W końcu się jednak udało.