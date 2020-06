Kurdej-Szatan pozuje z "bobasem". "Sama miłość"

Barbara Kurdej-Szatan we wrześniu po raz drugi zostanie mamą. Aktorka korzysta już z przysługującego jej urlopu, ale nie zamierza spędzać go w domu. Gdy tylko jej 8-letnia córka Hania odebrała szkolne świadectwo, ruszyła z całą rodziną na wakacje. Jako że długi czerwcowy weekend spędziła na Mazurach, to teraz obrała zupełnie inny kierunek - Tatry.