Kurdej-Szatan przeprowadziła się z dziećmi. Zamieszkała bez męża

W urządzaniu nowej nieruchomości oraz w opiece nad dziećmi nie może jednak liczyć na pomoc męża. Rafał Szatan wyprowadził się bowiem do innego miasta, a w domu bywa tylko na weekendy.

- Teraz jest dość trudny dla mnie czas, bo Rafał wyjechał na trzy miesiące do Łodzi na próby do musicalu "Pretty Woman". Wraca tylko na weekendy, więc zostałam sama z dwójką dzieci. To dla mnie nowość - powiedziała niedawno Basia Kurdej-Szatan w rozmowie z "Olivią".