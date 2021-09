Nie chce zapeszać. Ciąża zmieniła jednak więcej, niż myślała

We wrześniu syn Barbary i Rafała Szatanów skończy rok. Mały Henryk był długo wyczekiwany przez swoich rodziców. Aktorka publicznie przyznała, że starała się z mężem o syna dwa lata. Na drodze do realizacji tego planu, jak podejrzewa aktorka, długo stała Borelioza, z którą Kurdej-Szatan zmaga się od lat. Do tej pory ze skutkami schorzenia radziła sobie m.in. naturalnie wspomagając swój organizm. Nieoczekiwanie, na początku 2020 roku, po wielu niepowodzeniach, gwiazda "M jak miłość" zaszła w upragnioną ciążę.