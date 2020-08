Barbara Kurdej-Szatan tryska szczęściem. Wyczekuje narodzin syna

Wiadomość o tym, że aktorka spodziewa się drugiego dziecka, pojawiała się w mediach raz po raz. Do pewnego momentu były to tylko plotki. Brały się poniekąd stąd, że Basia Kurdej-Szatan nigdy nie kryła, że marzy o powiększeniu rodziny i bardzo chcieliby mieć z mężem jeszcze jedno dziecko.

Mówi się o tym, że narodzin brata nie może się doczekać też starsza siostra. To podobno właśnie Hania wpadła na pomysł, by malec miał na imię Henio. Aktorka, niczym na potwierdzenie tej wyjątkowej więzi, zamieściła urocze zdjęcie z pociechami (w tym jedną jeszcze w brzuchu). To dla nich niewątpliwie wyjątkowy czas. Spójrzcie tylko na to sielankowe zdjęcie!