Barbara Kurdej-Szatan w ogniu krytyki. Zarzucono jej sianie nienawiści

Te słowa obróciły się przeciwko nim. Jedna z internautek zarzuciła Barbarze Kurdej-Szatan propagowanie hejtu. "Pani Basiu, coś słabo pani trzaskała. Może jeszcze trochę fali nienawiści i hejtu pani chce wylać? Teraz to dopiero ma pani powody! Zresztą, jak pani kandydat, brak inteligencji, więc troszkę szamba trzeba wylać. Zamiast z godnością zejść ze sceny, kiedy go nie chcą" - skomentowała.

"Widzę, że pierwsze, co pani zrobiła po ogłoszeniu wstępnych wyników, to weszła do mnie na profil. Ja fali hejtu i nienawiści nie wylewałam i nie wyleję. Natomiast popracuję jeszcze trochę, aby z moich podatków na 500 plus dla pani było" - odpowiedziała Kurdej-Szatan.