Kurdej-Szatan wybrała już imię dla dziecka. "Mówimy tak do brzucha"

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan spodziewają się drugiego dziecka. Małżonkowie bardzo długo starali się o powiększenie rodziny. Choć chcieli, aby ich 8-letnia córka Hania miała rodzeństwo, nie było to takie łatwe z powodu problemów zdrowotnych aktorki. W końcu ich marzenie się spełniło, a radosną nowiną pochwalili się na Instagramie .

"Bardzo się cieszymy i chcemy już podzielić się z Wami naszym szczęściem. Przez ostatnie dwa lata, byłam w mediach w ciąży średnio co 4 miesiące. Ale teraz już naprawdę. Czekamy na małego szkraba" - napisała Kurdej-Szatan .

Obecnie aktorka jest w 6. miesiącu ciąży. Wraz z mężem poznała już płeć, a nawet wybrała imię dla malucha. Małżonkowie nie chcą jednak nikomu zdradzać żadnych szczegółów. Wszystko ma być owiane tajemnicą aż do dnia porodu.

- Mamy imię, ale nie powiem jeszcze, jakie. Wybraliśmy je i to dość wcześnie, bo już znaliśmy płeć. (...) Wybraliśmy imię, nagle się okazuje, że ta ma dziecko o takim imieniu, ta ma dziecko o takim imieniu i jeszcze ten. (...) Mówimy do brzucha tym imieniem, więc pewnie się nie zmieni mimo wszystko. Jest to imię polskie - powiedziała w rozmowie z przeambitni.pl.