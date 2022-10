Barbara Kurdej-Szatan zaszalała podczas sesji. Jeden szczegół kradnie całe zdjęcie

Barbara Kurdej-Szatan ma "szczęście" do różnego rodzaju wpadek, które obserwatorzy jej Instagrama, a jest ich już 1,5 mln, skwapliwie wyłapują. I nie zawsze chodzi tylko o to, jak aktorka wygląda. Dwa lata temu gościła w "Dzień Dobry TVN", w którym zachęcała rodziców do pobierania krwi pępowinowej po porodzie, źródła tak zbawiennych komórek macierzystych. Niestety nie była pewna, skąd ta krew jest pobierana. Internautka zarzuciła jej, że przyjmując zaproszenie do programu pomyliła priorytety.