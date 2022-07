Znowu zalała ją fala hejtu. Chodzi o imprezę Trzaskowskiego

"Ej moment! Skoro widzowie tak kochają jej talent, wiarygodność i naturalność, to za co spotkał ją hejt? Zasiała? Zbiera! I za głupotę płaci!" - napisał jeden z internautów. Podobnych komentarzy jest dużo więcej. Niektóre wpisy to czysty hejt. Inne są głosem oburzonych, dla których Kurdej-Szatan nie powinna mówić o hejcie, który, ich zdaniem, sama wylała na pracowników Straży Granicznej.