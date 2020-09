Barbara Kurdej-Szatan została mamą. Powoli wraca do siebie

Co ciekawe, patrząc na dotychczasową aktywność Kurdej-Szatan, sama aktorka słowem nie pisnęła o porodzie. Nie musiała, bo wyprzedził ją mąż. Na instagramowym profilu Rafała Szatana pojawiła się urocza fotka, na której wokalista pozuje z noworodkiem, przedstawiając go światu. Później także aktorka opublikowała kilkanaście zdjęć, prezentując "podróż" małego Henia - od ciążowego brzuszka do ujęć kilkudniowego malucha.