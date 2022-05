"Baron Munchhausen dla dorosłych" w Narodowym. Englert gra, iskry lecą [RECENZJA]

Ta barwna postać stała się inspiracją do sztuki, którą dla Teatru Narodowego napisał i wyreżyserował na kameralnej scenie przy Wierzbowej Maciej Wojtyszko. Barona (Jan Englert) poznajemy w okolicznościach funeralnych. Żona ekscentryka, lubiąca wino i śpiew Jakobina (Ewa Wiśniewska) ogłasza przybyłym do zamku dzieciom Emilii i Ernestowi (Patrycja Soliman i Hubert Paszkiewicz), że głowa rodziny nie żyje. Mrożąca krew w żyłach wiadomość sprowadza do domu Munchhausenów również urzędnika Tomasz Millera (Grzegorz Kwiecień), który znając fantastyczne pomysły Barona, raczy wątpić w autentyczność zgonu.