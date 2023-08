Bartek Jędrzejak nie zostawił na PKP suchej nitki. Doczekał się odpowiedzi

Jędrzejak wściekły na PKP

"Bałagan, chaos, totalna dezorganizacja. [...] Do cholery jasnej, pie......e PKP, pasażerom należy się informacja" - nie przebierał w słowach Bartek Jędrzejak, który stwierdził, że: "PKP trzeba zakopać i zalesić". Następnie, komentując sprawę z rozmowie z Plejadą, prezenter TVN przyznał, że choć faktycznie w opublikowanym nagraniu, poniosły go emocje, to czuł nie tylko złość, ale i wstyd przed zagranicznymi turystami.