Bartek Kasprzykowski o początkach związku z Tamarą Arciuch. "Przyjaźń zamieniła się w coś więcej'

W którym momencie ta nasza przyjaźń uświadomiła mi kondycję związku, w którym jestem i że to chyba jest koniec. Przy czym ja wtedy nie odchodziłem do Tamary. Wiedziałem po prostu, że muszę zakończyć to, w czym jestem teraz. (...) I chwilę później zeszliśmy się, jednak ta przyjaźń zamieniła się w coś więcej i stała się miłością życia - zdradził podczas rozmowy z Sołtysikiem.