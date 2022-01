Bartłomiej Topa trzymał w ramionach umierającego syna. Aktor odkrył kulisy rodzinnej tragedii

"-Śmierć Kajtka przewartościowała moje życie, spojrzenie na ludzi, na codzienność. Z myślenia o tym, że jest coś po, że będzie kiedyś, na myślenie, że najważniejsze jest to, co tu i teraz. Dzisiaj. Że nie ma przyszłości. I to jest mój raj." - wyjaśnia aktor.