Bartosiewicz pisze do Stanowskiego. "Oczekuję przeprosin"

Bartosiewicz w poniedziałek, 31 lipca, opublikowała dłuższy wpis. Zaznacza w nim: "Szanowni Państwo, wszystkie swoje piosenki pisałam z myślą o tym, by niosły pozytywny przekaz. Nie chcę, by w jakikolwiek sposób przyczyniały się do nagonki na kogoś, kto być może ma jakieś poważne zaburzenia osobowościowe".