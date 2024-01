Bartosz Obuchowicz wycofał się z show-biznesu. Co robi dziś?

Bartosz Obuchowicz, urodzony w Warszawie w 1982 roku, od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie i talent do aktorstwa. Jego związki z tą dziedziną sztuki rozpoczęły się już w dzieciństwie, kiedy to miał okazję współpracować z najbardziej cenionymi twórcami polskiego kina. Jego umiejętności na planie filmowym były niezaprzeczalne, a doświadczeni aktorzy przewidywali mu imponującą karierę w przemyśle filmowym. Mimo to Obuchowicz zdecydował się podążać własną ścieżką i skupić na tym, co naprawdę go fascynowało .