Basia Kurdej-Szatan odpowiada raperowi. Nazwał ją "tępą dzidą"

Pod koniec zeszłego roku Barbara Kurdej-Szatan zamieściła bardzo wulgarny wpis, będący komentarzem do sytuacji na granicy z Białorusią. Aktorka uderzyła w Straż Graniczną, czym wywołała ogólnopolski skandal. Raper PiH w swoim najnowszym kawałku nawiązał do tamtej sytuacji, co zdaniem Kurdej-Szatan jest przejawem zwykłego hejtu.