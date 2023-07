Beata Chmielowska-Olech to gwiazda TVP. Kim jest jej mąż?

Jak podaje magazyn "Rewia", Beata i Damian mieli różne zdania na temat strajku pielęgniarek, co doprowadziło do awantury podczas ich pierwszego spotkania. Jednak już następnego dnia Damian zdobył numer telefonu Beaty i zaczął do niej dzwonić codziennie, co początkowo wywoływało u niej pewną frustrację.