Beata Kawka zagrała razem z córką. Ale są do siebie podobne!

Podczas konferencji prasowej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Kawka podzieliła się zabawną anegdotą z castingu. Okazało się, że podczas pierwszego spotkania z ekipą aktorka nie była przekonana, że pasuje do tej produkcji. Polecała reżyserce castingu zadzwonić do swoich utalentowanych koleżanek, tak "żeby znowu nie zagrała Kulesza". Nic jednak z tego nie wynikło. Dopiero gdy Zuzanna trafiła na casting, produkcja filmu przypomniała sobie o jej mamie i uznano, że będą obie pasować do konwencji rapowanego musicalu. Wcześniej to Zuza spotykała się z przykrymi komentarzami, że mama załatwiła jej rolę. Jak widać, w tym przypadku było odwrotnie!