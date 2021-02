Sadowska pokazała w sieci partnera. Takie zdjęcie to rzadkość

Beata Sadowska i Paweł Kunachowicz od lat tworzą udany związek, z którego na świat przyszło dwóch synów - Tytus i Kosma. Dziennikarkę i prawnika połączyła miłość do sportu, a zwłaszcza do wspinaczki górskiej. Przed laty wspólnie zdobyli Mont Blanc. I to właśnie dla tego wymagającego sportu kilka lat temu szanowany radca prawny (absolwent wydziału prawa na UW, ale i na uniwersytetach w Amsterdamie i Strasburgu), porzucił korporację i został licencjonowanym przewodnikiem wysokogórskim w Alpach. Od 2016 roku Kunachowicz i Sadowska dzielą życie na dwa kraje i dwa domy. Mieszkają w małej francuskiej wiosce niedaleko Chamonix, gdzie przez pięć miesięcy w roku, od maja do września, Kunachowicz wprowadza na najwyższe szczyty Alp amatorów wspinaczki.