Agnieszka Dygant pokazała selfie z plaży w Juracie. To tylko z pozoru niewinne zdjęcie

Jedna ma nieco ponad 50 lat, a drugiej niewiele do tego wieku brakuje, ale obydwie to niezwykle atrakcyjne kobiety. Zarówno jedna, jak i druga wybrała też na wypoczynek polskie morze, nad którym tego lata pogoda dopisuje plażowiczom. Beata Ścibakówna i Agnieszka Dygant spotkały się ostatnio w Juracie, w jednym z ulubionych hoteli, który chętnie odwiedzają od lat. To właśnie stamtąd pochodzi ich ostatnie zamieszczone w sieci zdjęcie. Aktorki, ubrane w strój treningowy, szeroko uśmiechają do obiektywu, a w tle widać piaszczystą plażę i Bałtyk.