Beata Ścibakówna pokazała stare zdjęcie z Janem Englertem. Na długo przed ślubem

Związek Beaty Ścibakówny i Jana Englerta od początku wzbudzał dużo emocji, ale uczucie pozwoliło im przetrwać wszystkie przeciwności losu. Aktorka początkowo była dla swojego przyszłego męża tylko jedną z wielu studentek, z którymi wyjechał do Australii.

Jednak szybko zawróciła mu w głowie. Gdy nie chciała wejść do wody, namówił ją do tego. Ścibakówna nie pływała zbyt dobrze, a fale były duże. Englert porwał ją jednak do wody, a gdy studentka straciła grunt pod nogami - uratował ją.