Beata Tadla nie odpuści kradzieży. Była szantażowana

Tadli udało się już odzyskać dostęp do konta, za co dziękowała anonimowemu ekspertowi od takich przypadków. W rozmowie z dziennikiem opowiedziała o przebiegu całego zajścia.

Okazuje się, że po zniknięciu konta na Instagramie sprawca kradzieży wysłał do Tadli maila z żądaniem zapłaty. Dziennikarka miała przelać 280 dol. (ok. 1100 zł) w kryptowalucie, by odzyskać kontrolę nad swoim profilem.