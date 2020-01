Beata Tadla pozuje z partnerem. "Mogłam go tylko wyśnić"

Beata Tadla jest zachwycona nowym partnerem. Uśmiech nie schodzi jej z twarzy.

"Jakie to piękne, kiedy druga osoba może być naszym szczęściem. I to zupełnie za darmo. Jesteście cudni!" - napisała jedna z fanek.

"No zdecydowanie facet jest genialny...",

"Piękna z was para",

"Cudownie razem wyglądacie".