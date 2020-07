Beata Tadla gotowa na zmiany. Jej syn zrezygnował z zagranicznych studiów

- W zeszłym roku był strajk nauczycieli, który dał uczniom w kość, bo nie było zajęć. Teraz zajęcia nawet jeśli się odbywały, to ujawniły, że polska szkoła nie jest dostosowana do nauczania online w wymiarze równomiernym do tradycyjnego. Niestety. Ta niepewność związana z tym, czy i kiedy matury się odbędą, też była dla uczniów dodatkowym stresorem. Bardzo im tego współczuję. Pamiętajmy, że w tym wszystkim ważną rolę odgrywają rodzice, którzy powinni zapewniać dzieci, że mimo, iż teraz jest jak jest, to będzie dobrze - powiedziała Tadla w rozmowie z "Faktem".