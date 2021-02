Bebe Rexha dementuje plotki o swojej śmierci: "To już przegięcie"

Do sieci wyciekły fałszywe informacje o śmierci Bebe Rexhy, która rzekomo miała przedawkować narkotyki. Amerykańska piosenkarka bardzo szybko zdementowała jednak niepokojące doniesienia. - Nie było mnie zaledwie 3 dni w sieci, a dowiedziałam się nie tylko o mojej śmierci, a także o przedawkowaniu narkotyków - napisała na Twitterze we wtorek wieczorem.

31-letnia wokalistka ustosunkowała się do plotek, twierdząc, że to "już przegięcie". Nawiązała do fałszywego raportu CNN, który rzekomo zawierał oficjalne oświadczenie jej rodziny, a także wiadomość, jaką jeden z fanów piosenkarki miał otrzymać od jej matki.