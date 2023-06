Bebe Rexha padła na scenę. Gwiazda dostała w twarz telefonem

Bebe Rexha, a właściwie Bleta Rexha, to amerykańska piosenkarka albańskiego pochodzenia. Jako wokalistka stawiała pierwsze kroki w 2010 r. u boku Pete’a Wentza (basista Fall Out Boy) w jego zespole Black Cards. W 2013 r. podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Bros. i zaczęła rozwijać karierę solową. Bebe Rexha to nie tylko piosenkarka, ale także autorka tekstów, która odpowiada za niektóre przeboje Seleny Gomez, Nicka Jonesa czy "The Monster" Eminema i Rihanny.