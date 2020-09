Beckhamowie mieli koronawirusa? "Koszmarny scenariusz"

Koronawirus dotknął znaczną część społeczeństwa na świecie, a o skutkach pandemii będziemy mówić pewnie jeszcze przez następne miesiące, jeśli nie lata. Co rusz pojawiają się doniesienia o nowych zarażonych, wśród których są także gwiazdy. Okazało się, że na COVID-19 choruje Robert Pattinson , a także The Rock, czyli Dwayne Johnson. Według najnowszych plotek zarażenie koronawirusem przechodzili Victoria i David Beckham.

W pierwszym tygodniu marca Beckhamowie przylecieli z Los Angeles do Wielkiej Brytanii, by świętować urodziny ich syna, Brooklyna. 11 marca wrócili do Stanów, konkretnie do Miami, gdzie świętowali razem z zawodnikami nowego zespołu Inter Miami. 19 marca para wróciła do Wielkiej Brytanii, by tam - według doniesień - spędzić kwarantannę.