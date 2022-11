Będzie nowy skandal. Już okładka budzi duże kontrowersje

Przez pierwsze pięć lat swojego istnienia, założony w Rzymie Maneskin znany był właściwie tylko w rodzimym kraju. W 2017 roku zajął on drugie miejsce we włoskiej edycji "X Factor". Rok później wydał pierwszy album studyjny pt. "Il bello della vita", który osiągnął we Włoszech status trzykrotnej platynowej płyty. Przepustką do międzynarodowej sławy było zwycięstwo na Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo, które zagwarantowało udział w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji.