Będzie rozwód? Dorota Szelągowska przechodzi trudne chwile

Dorota Szelągowska raczej nigdy nie była wylewna, jeśli chodzi o sferę życia osobistego. Unikała tego tematu, ale to jedynie podkręcało zainteresowanie. Od jakiegoś czasu plotkowano o rzekomym rozpadzie jej związku, ale nikt się do tego w żaden sposób nie odniósł, a media nie miały dowodu na to, że faktycznie coś złego się w jej życiu dzieje.